Зеленський назвав головну ціль нічної атаки Росії і закликав партнерів дати більше ППО

Головна ціль нічної атаки Росії - енергетика. Тому партнери мають надати Україні достатньо систем ППО, щоб протидіяти ворогу та змусити Москву до переговорів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Цієї ночі повітряний терор Росії проти наших міст, нашої інфраструктури знову продовжився. Головні цілі - наша енергетика. 96 ударних дронів було, більшість вдалося збити, але, на жаль, не всі", - написав Зеленський.

Він також нагадав, що цієї ночі окупанти вдарили авіабомбами по Харкову, по міській лікарні міста, в результаті чого постраждало 57 людей.

"Абсолютно терористичний, цинічний удар по тому, де рятують життя. Били й по енергетичній інфраструктурі в регіоні", - додав президент.

Зеленський також перерахував інші наслідки сьогоднішньої атаки Росії та закликав партнерів надати Україні більше систем ППО, щоб припинити "повітряний терор" Москви.

"Щодня, щоночі Росія б’є по електростанціях, лініях електропередачі, під ударами наші газові об’єкти. Світ може позбавити Москву можливості завдавати цих жорстоких ударів проти життя. Партнери знають, що для цього потрібно: Patriot, NASAMS, SAMP/T, інші життєво важливі системи", - повідомив глава держави.

За його словами, Україна розраховує на дії США та Європи, G7 та усіх партнерів, які мають ці системи та можуть надати їх для захисту населення.

"Україні потрібно достатньо засобів ППО, щоб закрити небо від ракет, дронів, КАБів, тоді російський повітряний терор втратить будь-який сенс. Світ має змусити Москву сісти за стіл справжніх перемовин. Лише мир через силу може дати результат", - підсумував Зеленський.

Також пресслужба президента опублікувала кадри наслідків атак РФ в ніч на 14 жовтня.