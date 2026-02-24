Зеленский назвал главную директиву для переговоров

Украина хочет справедливого и длительного мира, однако во время любых переговоров не допустит обесценивания борьбы украинцев и жертв войны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время обращения к украинцам.
Читайте также: Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ
Президент отметил, что Украина стремится к сильному и достойному миру. Перед каждым раундом переговоров команда получает четкие директивы - не обесценить пройденный путь и жертвы украинцев.
"Главный мой посыл - не обнулить все эти годы, не обесценить всю борьбу, отвагу, достоинство", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что переговоры сопровождаются борьбой за каждую формулировку и реальные гарантии безопасности.
"Соглашение должно быть не просто подписано, должно быть принято украинцами", - подытожил президент.
Зеленский отметил, что война оставила глубокие раны для страны и каждой семьи, а вопрос потерь остаются болезненными.
"Я не уверен, что время лечит. Я не знаю, сколько времени надо, чтобы заживить все наши раны", - отметил президент.
Он вспомнил имена погибших украинских защитников и подчеркнул, что тысячи героев отдали жизнь за независимость Украины.
"Тысячи, тысячи героев, которые отдали жизнь, чтобы жила Украина. Наши воины-защитники. Наши ангелы-хранители", - сказал Зеленский.
По словам главы государства, Украина уже пережила 1462 дня полномасштабной войны и 12 лет с начала российской агрессии.
Президент подчеркнул, что страна борется за свою землю, свободу, культуру и людей.
"Безусловно, мы все хотим, чтобы война закончилась. Но никто не позволит, чтобы закончилась Украина", - заявил он.
На прошлой неделе в Женеве состоялся уже третий раунд переговоров между Украиной и Россией с начала 2026 года. По словам президента Владимира Зеленского, сторонам удалось достичь определенного прогресса в вопросах контроля за прекращением огня, однако политическое направление переговоров существенного продвижения не получило.
Одним из главных нерешенных вопросов остается контроль над неоккупированными территориями Донбасса. Россия настаивает на выводе украинских войск, Украина выступает за замораживание ситуации по линии фронта, а США предлагают создание в этом регионе свободной экономической зоны.
По словам Зеленского, следующий раунд переговоров также может состояться в Швейцарии. Кроме того, после встречи в Женеве президент анонсировал подготовку нового обмена пленными.