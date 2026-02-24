Зеленский назвал главную директиву для переговоров

Что Зеленский сказал о переговорах и мире

Президент отметил, что Украина стремится к сильному и достойному миру. Перед каждым раундом переговоров команда получает четкие директивы - не обесценить пройденный путь и жертвы украинцев.

"Главный мой посыл - не обнулить все эти годы, не обесценить всю борьбу, отвагу, достоинство", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что переговоры сопровождаются борьбой за каждую формулировку и реальные гарантии безопасности.

"Соглашение должно быть не просто подписано, должно быть принято украинцами", - подытожил президент.

О потерях Украины и памяти о погибших

Зеленский отметил, что война оставила глубокие раны для страны и каждой семьи, а вопрос потерь остаются болезненными.

"Я не уверен, что время лечит. Я не знаю, сколько времени надо, чтобы заживить все наши раны", - отметил президент.

Он вспомнил имена погибших украинских защитников и подчеркнул, что тысячи героев отдали жизнь за независимость Украины.

"Тысячи, тысячи героев, которые отдали жизнь, чтобы жила Украина. Наши воины-защитники. Наши ангелы-хранители", - сказал Зеленский.

Война длится более тысячи дней

По словам главы государства, Украина уже пережила 1462 дня полномасштабной войны и 12 лет с начала российской агрессии.

Президент подчеркнул, что страна борется за свою землю, свободу, культуру и людей.

"Безусловно, мы все хотим, чтобы война закончилась. Но никто не позволит, чтобы закончилась Украина", - заявил он.