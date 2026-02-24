Зеленський назвав головну директиву для переговорів

Що Зеленський сказав про переговори та мир

Президент зазначив, що Україна прагне сильного і гідного миру. Перед кожним раундом переговорів команда отримує чіткі директиви - не знецінити пройдений шлях та жертви українців.

"Головний мій посил - не обнулити всі ці роки, не знецінити всю боротьбу, відвагу, гідність", - наголосив Зеленський.

Він додав, що переговори супроводжуються боротьбою за кожне формулювання та реальні гарантії безпеки.

"Угода має бути не просто підписана, має бути прийнята українцями", - підсумував президент.

Про втрати України та пам’ять про загиблих

Зеленський наголосив, що війна залишила глибокі рани для країни й кожної родини, а питання втрат залишаються болючими.

"Я не впевнений, що час лікує. Я не знаю, скільки часу треба, аби загоїти всі наші рани", - зазначив президент.

Він згадав імена загиблих українських захисників і підкреслив, що тисячі героїв віддали життя за незалежність України.

"Тисячі, тисячі героїв, які віддали життя, аби жила Україна. Наші воїни-оборонці. Наші янголи-охоронці", - сказав Зеленський.

Війна триває понад тисячу днів

За словами глави держави, Україна вже пережила 1462 дні повномасштабної війни та 12 років від початку російської агресії.

Президент наголосив, що країна бореться за свою землю, свободу, культуру та людей.

"Безумовно, ми всі хочемо, щоб війна закінчилась. Але ніхто не дозволить, аби закінчилась Україна", - заявив він.