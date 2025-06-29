Для подготовки к зиме надо упростить импорт энергетического оборудования, - Энергосообщество

Верховная Рада Украины должна обеспечить предоставление налоговых льгот на импорт оборудования для восстановления энергетики. Отсутствие льгот ухудшает подготовку к зиме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы представительства Секретариата Энергетического Сообщества в Украине Алексея Оржеля во время заседания Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Верховной Рады.

"С точки зрения рассмотрения штаба подготовки к зиме. Я бы хотел заручиться поддержкой народных депутатов относительно исключения налогообложения налогом на добавленную стоимость тех, того оборудования, которое будет предоставляться в рамках Фонда поддержки энергетики", - сказал Оржель.

Он отметил, что отмена уплаты НДС позволит привезти больше оборудования для энергетики, поскольку его стоимость уменьшится.

"Мы, фактически, за эти деньги просто дадим больше необходимого оборудования украинским энергетическим компаниям", - пояснил Оржель.

Он подчеркнул, что доноры говорят, что в них не закладывается уплата налогов в рамках донорской помощи, а действие нормы об отмене НДС для оборудования энергетики длится только до конца 2025 года.

По его словам, доноры готовят бюджет на следующий год и поддержка депутатов очень важна для обеспечения максимального объема импорта оборудования для энергетики в условиях войны.