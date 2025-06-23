Тепло украинцам зимой будут поставлять по новым правилам
Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг Украины приняла новые Правила пользования тепловой энергией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ.
Что предусматривают новые правила
Правила вводят гарантии доступа к системам теплоснабжения для потребителей. Они должны предотвратить злоупотребления со стороны монополистов, в частности теплотранспортирующих компаний, говорится в сообщении.
В документе четко прописаны:
- права и обязанности пользователей;
- порядок разрешения споров;
- особенности расчетов за тепло, в том числе потери в сетях и утечки теплоносителя;
- принципы учета тепловой энергии;
- условия для перерасчета стоимости при нарушении договоров.
Также правила содержат шаблоны типовых договоров: купли-продажи, транспортировки и поставки тепловой энергии.
Отдельный раздел касается внедрения конкуренции в системе теплоснабжения, в частности для независимых производителей тепла. Это должно дать возможность более гибко формировать условия работы систем централизованного отопления.
Мораторий
Согласно принятому в июле 2022 года закону № 2479-ІХ в течение действия военного положения в Украине и шести месяцев после запрещается повышать тарифы на:
- услуги по распределению природного газа для бытовых потребителей;
- тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку) для населения;
- услуги по поставке тепловой энергии для населения и снабжению горячей воды для населения.
Подготовка правительства к зиме
В конце мая Кабмин создал Штаб по подготовке к отопительному сезону 2025/2026 годов. Его возглавит вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Кроме того, в июне Кабинет министров утвердил комплекс мероприятий по подготовке к отопительному сезону. Речь идет о ремонтах, создании запасов топлива, подготовке домов, больниц.
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