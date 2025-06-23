ua en ru
Пн, 23 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Тепло украинцам зимой будут поставлять по новым правилам

Украина, Понедельник 23 июня 2025 15:04
UA EN RU
Тепло украинцам зимой будут поставлять по новым правилам Фото: Тепло в Украине будут поставлять по новым правилам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг Украины приняла новые Правила пользования тепловой энергией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ.

Что предусматривают новые правила

Правила вводят гарантии доступа к системам теплоснабжения для потребителей. Они должны предотвратить злоупотребления со стороны монополистов, в частности теплотранспортирующих компаний, говорится в сообщении.

В документе четко прописаны:

  • права и обязанности пользователей;
  • порядок разрешения споров;
  • особенности расчетов за тепло, в том числе потери в сетях и утечки теплоносителя;
  • принципы учета тепловой энергии;
  • условия для перерасчета стоимости при нарушении договоров.

Также правила содержат шаблоны типовых договоров: купли-продажи, транспортировки и поставки тепловой энергии.

Отдельный раздел касается внедрения конкуренции в системе теплоснабжения, в частности для независимых производителей тепла. Это должно дать возможность более гибко формировать условия работы систем централизованного отопления.

Мораторий

Согласно принятому в июле 2022 года закону № 2479-ІХ в течение действия военного положения в Украине и шести месяцев после запрещается повышать тарифы на:

  • услуги по распределению природного газа для бытовых потребителей;
  • тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку) для населения;
  • услуги по поставке тепловой энергии для населения и снабжению горячей воды для населения.

Подготовка правительства к зиме

В конце мая Кабмин создал Штаб по подготовке к отопительному сезону 2025/2026 годов. Его возглавит вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Кроме того, в июне Кабинет министров утвердил комплекс мероприятий по подготовке к отопительному сезону. Речь идет о ремонтах, создании запасов топлива, подготовке домов, больниц.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Отопительный сезон
Новости
РФ, Иран и КНДР - это коалиция убийц: Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины
РФ, Иран и КНДР - это коалиция убийц: Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины
Аналитика
Армия должников: как Россия скупает "добровольцев" для войны в Украине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Армия должников: как Россия скупает "добровольцев" для войны в Украине