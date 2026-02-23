ua en ru
Пн, 23 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский назвал две причины, почему Украина не может сейчас вернуть собственные территории

Понедельник 23 февраля 2026 04:42
UA EN RU
Зеленский назвал две причины, почему Украина не может сейчас вернуть собственные территории Фото: президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Украина не может сейчас заняться вопросом деоккупации территорий по двум причинам - нехватка людей, личного состава на войне, а также нехватка оружия.

Как передает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью ВВС.

По его словам, Украина со временем вернет территории - это лишь вопрос времени. Однако пока этого нельзя сделать из-за превосходства РФ в численности армии.

"Сделать это сегодня означало бы потерять огромное количество людей - миллионы, ведь российская армия большая, и мы понимаем цену таких шагов. У нас не хватило бы людей. А что такое земля без людей? Честно говоря - ничего", - пояснил Зеленский.

Он также отметил, что Украина пока не имеет достаточного количества вооружения для быстрого освобождения всех оккупированных территорий.

"Это зависит не только от нас, но и от наших партнеров. По состоянию на сегодня этого нет", - отметил глава государства.

В то же время Зеленский отметил, что возвращение к справедливым границам 1991 года - это без сомнения победа справедливости для Украины.

Напомним, ранее озвучивалось, сколько территории Россия оккупировала у Украины с начала полномасштабной войны.

Что касается мирных переговоров, они пройдут снова в Женеве в ближайшее время - Зеленский анонсировал и переговоры, и обмен пленными.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине
Новости
Зеленский о теракте во Львове: Россия готовит новые нападения, силовики получили задание
Зеленский о теракте во Львове: Россия готовит новые нападения, силовики получили задание
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"