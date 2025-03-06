Зеленский назвал два первоочередных шага к урегулированию войны в Украине
Президент Владимир Зеленский определил первые шаги, которые необходимо сделать для завершения полномасштабной войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.
По его словам, Украина вместе с западными партнерами понимает, какие шаги способны остановить войну, гарантировать безопасность и обеспечить достойный и длительный мир.
"В первую очередь могут быть установлены и полностью проконтролированы тишина в небе (остановка ударов ракет, дальнобойных дронов и бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре)", - отметил Зеленский.
Второй шаг для урегулирования войны в Украине - это тишина на море, считает президент.
"Тишина на море, то есть остановка всех боевых операций в Черном море, позволит гарантировать спокойное и безопасное судоходство", - говорит глава государства.
Свое видение мира и того, что быстрое продвижение к нему возможно, Зеленский представил сегодня на встречах с европейскими лидерами в Брюсселе. Президент отметил, что успел обсудить много деталей с представителями Европейского совета и Еврокомиссии, президентом Франции, премьер-министром Бельгии, канцлером Австрии и генсеком НАТО. Поблагодарил всех европейских лидеров за поддержку.
"Рассматриваем такие первоочередные шаги как пролог к более широкому и всеобъемлющему урегулированию. Война должна быть остановлена как можно быстрее, и Украина готова работать 24/7 вместе с партнерами в Америке и Европе ради мира", - подытожил Зеленский.
Мирный план для Украины
Напомним, 4 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Европа в ближайшее время подготовят план для устойчивого мира.
Ранее Зеленский очертил первые возможные шаги к урегулированию конфликта: освобождение пленных, немедленное перемирие в небе - запрет ракет, дальнобойных дронов и атак на гражданскую инфраструктуру, а также прекращение боевых действий на море, если РФ сделает то же самое.
5 марта информагентство Reuters сообщило, что европейские лидеры стремятся "за несколько дней" создать мирный план для Украины.
В тот же день президент Зеленский заявил, что Украина и Европа готовят план первых шагов для приближения справедливого и устойчивого мира, и что он будет готов в ближайшее время.