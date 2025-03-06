ua en ru
Чт, 06 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Зеленський назвав два першочергові кроки до врегулювання війни в Україні

Четвер 06 березня 2025 22:16
UA EN RU
Зеленський назвав два першочергові кроки до врегулювання війни в Україні Фото: президент України Володимир Зеленський (president-gov-ua)
Автор: Ірина Гайдук

Президент Володимир Зеленський визначив перші кроки, які необхідно зробити для завершення повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського.

За його словами, Україна разом з західними партнерами розуміє, які кроки здатні зупинити війну, гарантувати безпеку й забезпечити достойний і тривалий мир.

"Першочергово можуть бути встановлені та повністю проконтрольовані тиша в небі (зупинка ударів ракет, далекобійних дронів і бомб по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі)", - зазначив Зеленський.

Другий крок для врегулювання війни в Україні - це тиша на морі, вважає президент.

"Тиша на морі, тобто зупинка всіх бойових операцій у Чорному морі, дасть змогу гарантувати спокійне та безпечне судноплавство", - говорить глава держави.

Своє бачення миру і того, що швидке просування до нього можливе, Зеленський представив сьогодні на зустрічах з європейськими лідерами у Брюсселі. Президент зазначив, що встиг обговорити багато деталей з представниками Європейської ради та Єврокомісії, президентом Франції, прем'єр-міністром Бельгії, канцлером Австрії та генсеком НАТО. Подякував всім європейським лідерам за підтримку.

"Розглядаємо такі першочергові кроки як пролог до ширшого та всеохопного врегулювання. Війна повинна бути зупинена якнайшвидше, і Україна готова працювати 24/7 разом із партнерами в Америці та Європі заради миру", - підсумував Зеленський.

Мирний план для України

Нагадаємо, 4 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Європа найближчим часом підготують план для сталого миру.

Раніше Зеленський окреслив перші можливі кроки до врегулювання конфлікту: звільнення полонених, негайне перемир’я в небі - заборона ракет, далекобійних дронів та атак на цивільну інфраструктуру, а також припинення бойових дій на морі, якщо РФ зробить те ж саме.

5 березня інформагентство Reuters повідомило, що Європейські лідери прагнуть "за кілька днів" створити мирний план для України.

Того ж дня президент Зеленський заявив, що Україна та Європа готують план перших кроків для наближення справедливого та стійкого миру, та що він буде готовий найближчим часом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні
NEWS
Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв і поранених знову зросла
Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв і поранених знову зросла
DAILY
Юрій Федоренко, полк "Ахіллес": Військо виграє битву, а війну завжди виграє народ
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Юрій Федоренко, полк "Ахіллес": Військо виграє битву, а війну завжди виграє народ