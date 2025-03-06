Зеленський назвав два першочергові кроки до врегулювання війни в Україні
Президент Володимир Зеленський визначив перші кроки, які необхідно зробити для завершення повномасштабної війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського.
За його словами, Україна разом з західними партнерами розуміє, які кроки здатні зупинити війну, гарантувати безпеку й забезпечити достойний і тривалий мир.
"Першочергово можуть бути встановлені та повністю проконтрольовані тиша в небі (зупинка ударів ракет, далекобійних дронів і бомб по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі)", - зазначив Зеленський.
Другий крок для врегулювання війни в Україні - це тиша на морі, вважає президент.
"Тиша на морі, тобто зупинка всіх бойових операцій у Чорному морі, дасть змогу гарантувати спокійне та безпечне судноплавство", - говорить глава держави.
Своє бачення миру і того, що швидке просування до нього можливе, Зеленський представив сьогодні на зустрічах з європейськими лідерами у Брюсселі. Президент зазначив, що встиг обговорити багато деталей з представниками Європейської ради та Єврокомісії, президентом Франції, прем'єр-міністром Бельгії, канцлером Австрії та генсеком НАТО. Подякував всім європейським лідерам за підтримку.
"Розглядаємо такі першочергові кроки як пролог до ширшого та всеохопного врегулювання. Війна повинна бути зупинена якнайшвидше, і Україна готова працювати 24/7 разом із партнерами в Америці та Європі заради миру", - підсумував Зеленський.
Мирний план для України
Нагадаємо, 4 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Європа найближчим часом підготують план для сталого миру.
Раніше Зеленський окреслив перші можливі кроки до врегулювання конфлікту: звільнення полонених, негайне перемир’я в небі - заборона ракет, далекобійних дронів та атак на цивільну інфраструктуру, а також припинення бойових дій на морі, якщо РФ зробить те ж саме.
5 березня інформагентство Reuters повідомило, що Європейські лідери прагнуть "за кілька днів" створити мирний план для України.
Того ж дня президент Зеленський заявив, що Україна та Європа готують план перших кроків для наближення справедливого та стійкого миру, та що він буде готовий найближчим часом.