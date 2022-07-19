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Зеленський назвав очікування від нового міністра соціальної політики

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Одним з пріоритетних завдань нового міністра соціальної політики Оксани Жолнович буде роз'яснення прав людей та механізмів виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Очікую від неї (Жолнович - ред.) більшої активності в роз'ясненні людям всіх нюансів соціальної політики, конкретних прав людей, механізмів виплат та інших можливостей, що надаються державою", - заявив Зеленський.

При цьому він додав, що також необхідно прискорити осучаснення нормативної бази соцполітики, в якому роль міністра повинна бути суттєвою.

Нагадаємо, сьогодні, 19 липня, Верховна рада призначила нового міністра соціальної політики України. Нею стала Оксана Жолнович.

Також ми писали, що Верховна рада проголосувала за звільнення Марини Лазебної з посади міністра соціальної політики України. Рішення підтримали 277 народних депутатів.

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Володимир ЗеленськийМіністерство соціальної політики