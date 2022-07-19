Зеленський назвав очікування від нового міністра соціальної політики

Одним з пріоритетних завдань нового міністра соціальної політики Оксани Жолнович буде роз'яснення прав людей та механізмів виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського .

"Очікую від неї (Жолнович - ред.) більшої активності в роз'ясненні людям всіх нюансів соціальної політики, конкретних прав людей, механізмів виплат та інших можливостей, що надаються державою", - заявив Зеленський.

При цьому він додав, що також необхідно прискорити осучаснення нормативної бази соцполітики, в якому роль міністра повинна бути суттєвою.