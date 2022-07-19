ua ru
Вт, 19 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Рада призначила нового міністра соцполітики

Новость на русском →
Київ, Вівторок 19 липня 2022 12:17
Рада призначила нового міністра соцполітики Фото: Оксана Жолнович (facebook.com/OksanaZholnovych)
Автор: Марія Кучерявець

Верховна рада призначила нового міністра соціальної політики України. Нею стала Оксана Жолнович.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Так, "за" віддали свої голоси 282 депутата.

Голосування по фракціях:

  • "Слуга народу" - 209
  • "Європейська солідарність" - 0
  • "Батьківщина" - 0
  • "Платформа за життя та мир" - 15
  • "За майбутнє" - 13
  • "Голос" - 7
  • "Довіра" - 17
  • "Відновлення України" - 11
  • Позафракційні - 10

Що про неї відомо

Оксана Жолнович чотири рази балотувалася до рад різних рівнів - до Верховної ради, Львівської міської та обласної рад - від партії "Сила людей", однак обратися їй не вдавалося.

З 2020 року була керівником департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента.

Із 2019-2021 була радницею міністра соціальної політики. Також відомо, що Жолнович - практикуючий адвокат у сферах трудового, цивільного, сімейного та адміністративного права.

Нагадаємо, Верховна рада звільнила Марину Лазебну з посади міністра соцполітики.

Вже згодом до Верховної ради надійшло подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення Оксани Жолнович міністром соціальної політики України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство соціальної політики Верховна рада
NEWS
Зеленський запропонував Раді звільнити Венедіктову
Зеленський запропонував Раді звільнити Венедіктову
DAILY
За що Зеленський відсторонив Баканова і Венедіктову і що їм загрожує
Мілан Лєліч, Владислав Красінський За що Зеленський відсторонив Баканова і Венедіктову і що їм загрожує