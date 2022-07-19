Рада призначила нового міністра соцполітики

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

Так, "за" віддали свої голоси 282 депутата.

Голосування по фракціях:

"Слуга народу" - 209

"Європейська солідарність" - 0

"Батьківщина" - 0

"Платформа за життя та мир" - 15

"За майбутнє" - 13

"Голос" - 7

"Довіра" - 17

"Відновлення України" - 11

Позафракційні - 10

Що про неї відомо

Оксана Жолнович чотири рази балотувалася до рад різних рівнів - до Верховної ради, Львівської міської та обласної рад - від партії "Сила людей", однак обратися їй не вдавалося.

З 2020 року була керівником департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента.

Із 2019-2021 була радницею міністра соціальної політики. Також відомо, що Жолнович - практикуючий адвокат у сферах трудового, цивільного, сімейного та адміністративного права.

Нагадаємо, Верховна рада звільнила Марину Лазебну з посади міністра соцполітики.

Вже згодом до Верховної ради надійшло подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення Оксани Жолнович міністром соціальної політики України.

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