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Рада звільнила Лазебну з посади міністра соцполітики

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Київ, Понеділок 18 липня 2022 15:01
Рада звільнила Лазебну з посади міністра соцполітики Фото: Марина Лазебна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Верховна рада проголосувала за звільнення Марини Лазебної з посади міністра соціальної політики України. Рішення підтримали 277 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його словами, призначення Оксани Жолнович на посаду міністра відбудеться найближчими днями.

Раніше повідомлялося, що Лазебна подала заяву про відставку.

До цього з'явилася інформація, що Марина Лазебна найближчим часом може покинути свій пост. Її може змінити нинішня очільниця департаменту соціальної політики та охорони здоров'я в офісі президента Оксана Жолнович. Але це не єдиний кандидат.

Лазебна займає пост міністра соціальної політики у кабінеті Дениса Шмигаля з березня 2020 року. До цього була головою Державної соціальної служби.

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Марина Лазебна Міністерство соціальної політики Верховна рада
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