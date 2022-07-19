UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский назвал ожидания от нового министра социальной политики

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Одной из приоритетных задач нового министра социальной политики Оксаны Жолнович будет разъяснение прав людей и механизмов выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Ожидаю от нее (Жолнович - ред.) большей активности в разъяснении людям всех нюансов социальной политики, конкретных прав людей, механизмов выплат и других возможностей, предоставляемых государством", - заявил Зеленский.

При этом он добавил, что также необходимо ускорить осовременивание нормативной базы соцполитики, в котором роль министра должна быть существенной.

Напомним, сегодня, 19 июля, Верховная рада назначила нового министра социальной политики Украины. Ею стала Оксана Жолнович.

Также мы писали, что Верховная рада проголосовала за увольнение Марины Лазебной с поста министра социальной политики Украины. Решение поддержали 277 народных депутатов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийМинистерство социальной политики