Зеленский назвал ожидания от нового министра социальной политики

Одной из приоритетных задач нового министра социальной политики Оксаны Жолнович будет разъяснение прав людей и механизмов выплат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Ожидаю от нее (Жолнович - ред.) большей активности в разъяснении людям всех нюансов социальной политики, конкретных прав людей, механизмов выплат и других возможностей, предоставляемых государством", - заявил Зеленский.
При этом он добавил, что также необходимо ускорить осовременивание нормативной базы соцполитики, в котором роль министра должна быть существенной.
Напомним, сегодня, 19 июля, Верховная рада назначила нового министра социальной политики Украины. Ею стала Оксана Жолнович.
Также мы писали, что Верховная рада проголосовала за увольнение Марины Лазебной с поста министра социальной политики Украины. Решение поддержали 277 народных депутатов.
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