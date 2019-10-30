Зеленський назвав 4 складові реінтеграції Донбасу та Криму

Однією зі складових є консенсус українського суспільства
Президент України Володимир Зеленський назвав чотири складові реінтеграції анексованого Криму та окупованих територій Донбасу. Про це він заявив під час форуму в Маріуполі, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
За словами Зеленського, основними складовими для повернення Донбасу та Криму є прозорість та публічність, консенсус в українському суспільстві, реалізм, а також імплементація.
"Щоб усе спрацювало, стратегія держави має включати 4 обовязкові складові. Перша - прозорість і публічність. Держава має не лише пояснювати свої кроки, вона має разом з громадянським суспільством ініціювати масштабний національний діалог. Саме тому проходить цей форум - це перший крок для пошуку відповіді на найважливіші питання. Мова йде про долю держави. Друга складова: консенсус. Українському суспільству потрібно домовитися між собою. Третя складова - це реалізм. Помилково думати, що ми швидко повернемо Крим військовим шляхом. Вже завтра усі не заговорять українською мовою. Ми маємо бути реалістами і не боятися правди. Четверта складова - це імплементація - здатність держави втілювати стратегію у життя, реальні кроки і реальні результати", - пояснив президент.
ФОРУМ ЄДНОСТІ - пряма трансляція, Маріуполь 30 жовтня 2019
ФОРУМ ЄДНОСТІ - пряма трансляція, Маріуполь 30 жовтня 2019Опубліковано Міністерство культури, молоді та спорту України Середа, 30 жовтня 2019 р.
Нагадаємо, раніше український президент назвав основні етапи для завершення війни на Донбасі. Глава держави зазначив, що для завершення війни необхідно припинити стріляти, примирити людей та забезпечити безпечну реінтеграцію.