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Зеленський назвав 4 складові реінтеграції Донбасу та Криму

Новини » Політика    30.10.2019 - 11:34
Зеленський назвав 4 складові реінтеграції Донбасу та Криму
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Однією зі складових є консенсус українського суспільства

Президент України Володимир Зеленський назвав чотири складові реінтеграції анексованого Криму та окупованих територій Донбасу. Про це він заявив під час форуму в Маріуполі, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами Зеленського, основними складовими для повернення Донбасу та Криму є прозорість та публічність, консенсус в українському суспільстві, реалізм, а також імплементація.

"Щоб усе спрацювало, стратегія держави має включати 4 обовязкові складові. Перша - прозорість і публічність. Держава має не лише пояснювати свої кроки, вона має разом з громадянським суспільством ініціювати масштабний національний діалог. Саме тому проходить цей форум - це перший крок для пошуку відповіді на найважливіші питання. Мова йде про долю держави. Друга складова: консенсус. Українському суспільству потрібно домовитися між собою. Третя складова - це реалізм. Помилково думати, що ми швидко повернемо Крим військовим шляхом. Вже завтра усі не заговорять українською мовою. Ми маємо бути реалістами і не боятися правди. Четверта складова - це імплементація - здатність держави втілювати стратегію у життя, реальні кроки і реальні результати", - пояснив президент.

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Нагадаємо, раніше український президент назвав основні етапи для завершення війни на Донбасі. Глава держави зазначив, що для завершення війни необхідно припинити стріляти, примирити людей та забезпечити безпечну реінтеграцію.

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