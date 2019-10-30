Зеленский назвал 4 составляющие реинтеграции Донбасса и Крыма

Одной из составляющих является консенсус украинского общества
Президент Украины Владимир Зеленский назвал четыре составляющие возвращения аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Об этом он заявил во время форума в Мариуполе, сообщает корреспондент РБК-Украина.
По словам Зеленского, основными составляющими для возврата Донбасса и Крыма является прозрачность и публичность, консенсус в украинском обществе, реализм, а также имплементация.
"Чтобы все сработало, стратегия государства должна включать 4 обязательные составляющие. Первая - прозрачность и публичность. Государство должно не только объяснять свои шаги, оно должно вместе с гражданским обществом инициировать масштабный национальный диалог. Именно поэтому проходит этот форум - это первый шаг для поиска ответа на важнейшие вопросы. Речь идет о судьбе государства. Вторая составляющая: консенсус. Украинскому обществу нужно договориться между собой. Третья составляющая - это реализм. Ошибочно думать, что мы быстро вернем Крым военным путем. Уже завтра все не заговорят на украинском языке. Мы должны быть реалистами и не бояться правды. Четвертая составляющая - это имплементация - способность воплощать стратегию в жизнь, реальные шаги и реальные результаты", - пояснил президент.
ФОРУМ ЕДИНСТВА - прямая трансляция, Мариуполь 30 октября 2019
ФОРУМ ЕДИНСТВА - прямая трансляция, Мариуполь 30 октября 2019Опубликовано Министерство культуры, молодежи и спорта Украины Среда, 30 октября 2019 г.
Напомним, ранее украинский президент назвал основные этапы для завершения войны на Донбассе. Глава государства отметил, что для завершения войны необходимо прекратить стрелять, примирить людей и обеспечить безопасную реинтеграцию.