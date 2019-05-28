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Данилюк призначений секретарем РНБО

Новини » Політика    28.05.2019 - 16:17
Данилюк призначений секретарем РНБО
Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)

Данилюк відповідав за міжнародну і фінансову діяльність в команді Зеленського

Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт президента України.

В команді Володимира Зеленського Данилюк відповідав за міжнародну, фінансову, економічну і банківську діяльність.

Нагадаємо, сьогодні ввечері Зеленський призначив главою адміністрації юриста Андрія Богдана. Він відомий як юрист олігарха Ігоря Коломойського. Раніше він був радником Миколи Азарова, який тоді очолював уряд України.

Також новий президент призначив Сергія Шефіра своїм першим помічником. Він працював із Зеленським в одному кабінеті під час президентської кампанії, був присутній при важливих зустрічах з політиками, зокрема, з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Зазначимо, на консультаціях президент України Володимир Зеленський і лідери фракцій Верховної ради попередньо домовилися про проведення дострокових парламентських виборів 21 липня або 28 липня 2019 року.

Зеленський призначив заступників глави Адміністрації президента Зеленський призначив свого першого помічника
Новини України Володимир ЗеленськийРНБО
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