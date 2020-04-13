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Зеленський призначив посла України в Албанії

Новини » Політика     13.04.2020 - 16:59
Зеленський призначив посла України в Албанії
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Новим послом України в Албанії став Володимир Шкуров

Президент України Володимир Зеленський призначив нового надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Албанія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений у понеділок, 13 квітня.

Так, новим послом України в Албанії став Володимир Шкуров.

"Призначити Шкурова Володимира Анатолійовича надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Албанія", - йдеться в указі №136/2020.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів розпорядився виділити 10 млн гривень на гуманітарну допомогу Албанії. При цьому наголошується, що таке рішення було прийнято згідно з указом президента.

Крім того, лідери Євросоюзу затвердили рішення про початок переговорів з прийому в блок Албанії і Північної Македонії. 2 березня рекомендацію про початок переговорів про вступ у Європейський союз Албанії та Північної Македонії Єврокомісія підтвердила. До цього переговори заблокував президент Франції Еммануель Макрон.

Єврокомісія розробила нові правила розширення Євросоюзу. Нова методологія буде застосовуватися до Албанії, Боснії і Герцеговині, Косово і Північної Македонії.

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