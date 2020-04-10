Україна надасть гумдопомогу Албанії

Фото: Кабмін (РБК-Україна)

Кабмін доручив Міністерству фінансів здійснити видатки за рахунок коштів резервного фонду держбюджету

Кабінет міністрів України розпорядився виділити 10 млн гривень на гуманітарну допомогу Албанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Так, відповідне розпорядження № 390 було оприлюднено 10 квітня.

"На виконання указу президента України від 31 січня 2020 № 32" Про надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія" виділити Міністерству закордонних справ 10 млн гривень для надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія", - йдеться в документі.

Наголошується, що Кабмін доручив Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки шляхом коштів резервного фонду державного бюджету, а МЗС - узгодити з відповідними органами Албанії реквізити банківського рахунку, на який будуть перераховані кошти, виділені згідно з цим розпорядженням, і разом з Державною казначейською службою забезпечити перерахування коштів в іноземній валюті для потреб Албанії

При цьому Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Мінфін та Державній казначейській службі повинні до 30 травня подати звіт про використання коштів, виділених згідно з розпорядженням.

Нагадаємо, Євросоюз виділить Україні 190 мільйонів євро допомоги для боротьби з пандемією коронавіруса. Крім цього, ЄС надав Україні обладнання, 100 комплектів засобів індивідуального захисту і 70 літрів антисептичної рідини для Центру екстреної медичної допомоги в Донецькій області.

Крім того, Світовий банк додатково виділить Україні 35 млн доларів для підтримки медичної галузі в рамках спільного проекту з Міністерством охорони здоров'я. Загальний бюджет проекту становить 135 млн доларів.