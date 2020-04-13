Зеленский назначил посла Украины в Албании

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Новым послом Украины в Албании стал Владимир Шкуров

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Албания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован в понедельник, 13 апреля.

Так, новым послом Украины в Албании стал Владимир Шкуров.

"Назначить Шкурова Владимира Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Албания", - говорится в указе №136/2020.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров распорядился выделить 10 млн гривен на гуманитарную помощь Албании. При этом отмечается, что такое решение было принято согласно указу президента.

Кроме того, лидеры Евросоюза утвердили решение о начале переговоров по приему в блок Албании и Северной Македонии. 2 марта рекомендацию о начале переговоров о вступлении в Европейский союз Албании и Северной Македонии подтвердила Еврокомиссия. До этого переговоры заблокировал президент Франции Эммануэль Макрон.

Еврокомиссия разработала новые правила расширения Евросоюза. Новая методология будет применяться к Албании, Боснии и Герцеговине, Косово и Северной Македонии.