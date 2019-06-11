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В АП назвали причину звільнення керівників СБУ

Новини » Політика    11.06.2019 - 15:56
В АП назвали причину звільнення керівників СБУ
Фото: заступник голови АП Руслан Рябошапка (facebook.com/NAZKgov)

Мова йде про звільнення двух заступників голови СБУ

Кадрові рішення президента Володимира Зеленського відносно працівників Служби безпеки були прийняті у зв’язку з ймовірними незаконними діями цих осіб в період виборчої кампанії. Про це заявив заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

В АП також не виключили подальшого розслідування фактів протиправних діянь з боку посадовців Служи безпеки.

"Декілька кадрових рішень було прийнято по органах, які є спеціальними службами. Це СБУ, а також служба зовнішньої розвідки. Якщо говорити про СБУ, то було звільнено двох заступників Голови служби. Це ті люди, які, за нашою інформацією були причетні до багатьох протиправних діянь, в т.ч. ці діяння вчинялись під час виборчої кампанії", - сказав він.

Мова йде про звільнення двух заступників голови СБУ Олега Фролова, а також Владислава Косинського.

"Це насправді тільки початок цього шляху. Я маю на увазі звільнення. Інші речі будуть здійснювати у процесуальному порядку", - заявив Рябошапка.

Нагадаємо, Зеленський також звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України, Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби України, першого заступника глави Служби безпеки України Віталія Малікова та головного слідчого СБУ Григорія Остафійчука.

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