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Зеленський звільнив начальника Кримського управління СБУ

Новини » Політика    24.06.2019 - 14:05
Зеленський звільнив начальника Кримського управління СБУ
Фото: Олександр Шмітько (forpost.media)

Олександр Шмітько займав посаду один рік

Президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив Олександра Шмітька з посади начальника головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим. Про це повідомляється на президентському сайті.

Нагадаємо, Олександра Шмітька було призначено начальником головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим указом президента від 15 червня 2018 року.

Відзначимо, Олександр Шмітько народився у Запорізькій області, в селі Мала Білозерка, йому 64 роки. У 2007-2008 роках був начальником УМВС України в Запорізькій області. 2009-2010 рр., - перший заступник голови СБУ в Запорізькій області. 24 березня 2014  призначений начальником управління Служби безпеки України в Запорізькій області, яку займав до лютого 2017 року.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський протягом останнього місяця ухвалив низку кадрових рішень, які в його компетенції. Зокрема, Зеленський затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони, змінив керівництво СБУ, Держприкордонслужби та Нацгвардії.

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