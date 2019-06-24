Зеленський звільнив начальника Кримського управління СБУ

Фото: Олександр Шмітько (forpost.media)

Олександр Шмітько займав посаду один рік

Президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив Олександра Шмітька з посади начальника головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим. Про це повідомляється на президентському сайті.

Нагадаємо, Олександра Шмітька було призначено начальником головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим указом президента від 15 червня 2018 року.

Відзначимо, Олександр Шмітько народився у Запорізькій області, в селі Мала Білозерка, йому 64 роки. У 2007-2008 роках був начальником УМВС України в Запорізькій області. 2009-2010 рр., - перший заступник голови СБУ в Запорізькій області. 24 березня 2014 призначений начальником управління Служби безпеки України в Запорізькій області, яку займав до лютого 2017 року.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський протягом останнього місяця ухвалив низку кадрових рішень, які в його компетенції. Зокрема, Зеленський затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони, змінив керівництво СБУ, Держприкордонслужби та Нацгвардії.