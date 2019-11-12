Зеленський призначив нового голову Полтавської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив Олега Синєгубова головою Полтавської обласної державної адміністрації. Про це йдеться в указі президента.

В указі йдеться, що вчора президент видав указ "призначити Синєгубов Олега Васильовича головою Полтавської обласної державної адміністрації".

Додамо, Олег Синєгубов народився 1983 року в Харкові. У 2013 році він отримав вчене звання доцента кафедри цивільного права та процесу ХНУВС.

Нагадаємо, колишнього голову Полтавської області Валерія Головка звільнили з посади голови ОДА після обшуків НАБУ. Правоохоронці вважають, що керівництво ОДА систематично вимагав хабара в одного з підрядників з утримання доріг області.