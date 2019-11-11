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Зеленський призначив нового голову Кіровоградської ОДА

Новини » Політика     11.11.2019 - 14:31
Зеленський призначив нового голову Кіровоградської ОДА
Фото: Андрій Балонь (nk-online.tv))

Новим головою Кіровоградської ОДА став Андрій Балонь

Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Балоня новим головою Кіровоградської обласної державної адміністрації (ОДА). Про це повідомляє прес-центр офісу президента.

Відповідний указ президент підписав 8 листопада.

"Призначити Балоня Андрія Богдановича головою Кіровоградської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі №836/2019.

Андрій Балонь з 2003 до 2015 року працював в органах внутрішніх справ, був начальником Управління МВС в Полтавській області. З 2017 року по 2019 роки він працював заступником голови Херсонської обласної адміністрації.

Нагадаємо, 6 листопада Зеленський призначив депутата від партії "Слуга народу" Олексія Кучера новим главою Харківської ОДА. До серпня 2019 року Кучер проживав в Харкові, де працював адвокатом. Зокрема, нардеп був адвокатом по так званій справі про "рюкзаки сина Авакова". Кучер захищав представника фірми, яка поставляла скандальні рюкзаки.

РБК-Україна повідомляло, що 4 листопада президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив Романа Боднара головою Черкаської обласної державної адміністрації.

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