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Порошенко звільнив голову Полтавської ОДА

Новини » Політика    16.03.2019 - 13:02
Порошенко звільнив голову Полтавської ОДА
Фото: Петро Порошенко оголосив про звільнення Валерія Головка (president.gov.ua)

Валерія Головка звільнили указом президента

Президент України Петро Порошенко звільнив голову Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на Раді регіонального розвитку в Полтавській області.

Порошенко зазначив, що стосовно Головка виникли серйозні претензії у детективів НАБУ.

"Для об'єктивного розслідування буде краще, якщо пан Головко не буде займати високої державної посади...Останнє слово, звичайно, за судом, але ми повинні створювати умови, щоб розслідування викликали суспільну довіру. Уряд зробив відповідне подання, і я сьогодні в Полтаві підписав указ про звільнення пана Головка", - зазначив Порошенко.

Порошенко звільнив голову Полтавської ОДАПорошенко звільнив голову Полтавської ОДА

Нагадаємо, цього тижня стало відомо, що Порошенко ініціює звільнення Головко. Підставою стали питання, які виникли до голови Полтавської ОДА у антикорупційних органів.

В кінці лютого Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводила обшуки у чиновників Полтавської ОДА. Слідчі дії проходили на підставі рішення суду в рамках розслідування справи за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України).

Після цього в НАБУ заявили, що Головко вимагав від підприємців мільйонні відкати і хабарі у вигляді сотень тисяч доларів, елітних машин і цінних гаджетів.

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