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Кабмін погодив призначення глави Харківської та ще двох ОДА

Новини » Політика    20.10.2019 - 16:44
Кабмін погодив призначення глави Харківської та ще двох ОДА
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Харківську ОДА очолить Олексій Кучер

Кабінет міністрів України погодив призначення глави Харківської та ще двох обласних державних адміністрацій (ОДА). Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Повідомляється, що український уряд погодив такі кандидатури на голів:

  • Харківська ОДА - Олексій Кучер;
  • Кіровоградська ОДА - Андрій Балонь;
  • Чернігівська ОДА - Андрій Прокопенко.

Відзначимо, Харківську ОДА на сьогодні очолює Юлія Світлична, однак президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що вона може бути призначена на посаду в Раді національної безпеки і оборони. При цьому тільки в вересні 2019 року Кабінет міністрів підтримав її перепризначення в ОДА, яку вона очолює з жовтня 2016 року.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні уряду були погоджені відставки Михайла Бно-Айріяна з посади голови Київської ОДА та Віталія Комарницького з поста глави Луганської ОДА. Крім того, стало відомо, що Київську ОДА очолить харківський бізнесмен Олексій Чернишов, а Луганську - Сергій Гайдай.

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