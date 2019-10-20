Кабмін погодив призначення глави Харківської та ще двох ОДА

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Харківську ОДА очолить Олексій Кучер

Кабінет міністрів України погодив призначення глави Харківської та ще двох обласних державних адміністрацій (ОДА). Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Повідомляється, що український уряд погодив такі кандидатури на голів:

Харківська ОДА - Олексій Кучер;

Кіровоградська ОДА - Андрій Балонь;

Чернігівська ОДА - Андрій Прокопенко.

Відзначимо, Харківську ОДА на сьогодні очолює Юлія Світлична, однак президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що вона може бути призначена на посаду в Раді національної безпеки і оборони. При цьому тільки в вересні 2019 року Кабінет міністрів підтримав її перепризначення в ОДА, яку вона очолює з жовтня 2016 року.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні уряду були погоджені відставки Михайла Бно-Айріяна з посади голови Київської ОДА та Віталія Комарницького з поста глави Луганської ОДА. Крім того, стало відомо, що Київську ОДА очолить харківський бізнесмен Олексій Чернишов, а Луганську - Сергій Гайдай.