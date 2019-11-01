Зеленський призначив нового голову Чернігівської ОДА

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Андрія Прокопенка головою Чернігівської обласної державної адміністрації (ОДА). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був підписаний президентом 31 жовтня.

"Призначити Прокопенка Андрія Леонідовича головою Чернігівської обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

У той же час Зеленський підписав указ, яким звільнив Наталію Романову від посади в. о. голови Чернігівської ОДА.

Нагадаємо, 1 листопада президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Сопеля головою Тернопільської обласної державної адміністрації. Зеленський представив Сопеля під час робочого візиту в Тернопільську область.

Раніше президент Володимир Зеленський призначив нового главу Київської ОДА - Олексія Чернишова.

Колишній глава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян написав заяву про відставку 20 жовтня, пропрацювавши трохи більше трьох місяців на цій посаді.

Також Зеленський призначив Максима Куцого головою Одеської обласної державної адміністрації, Олександра Бондаренко - головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації та бізнесмена Віталія Коваля - новим головою Рівненської ОДА.