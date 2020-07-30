Зеленський призначив Кравчука головою української делегації в Мінську

Голова держави Володимир Зеленський призначив першого президента України Леоніда Кравчука головою української делегації в Тристоронній контактній групі. Рішення прийнято 30 липня.

Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

В указі також говориться "вивести зі складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Л.Кучму, увільнивши його від виконання обов’язків глави делегації".

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зазначимо, сьогодні Кравчук погодився зайняти цю посаду і сказав, що хоче пришвидшити мир на Донбасі. Також він говорив, що зараз владою робляться зусилля для проведення нової нормандської зустрічі в Берліні.

До цього цю посаду тимчасово займав віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, бо він був першим заступником.

Нагадаємо, що 28 липня другий президент України Леонід Кучма заявив, що йде з посади глави української делегації у ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Як стало відомо, Кучма просив президент Володимира Зеленського зняти його з посади, так як йому було складно працювати в ТКГ після підвищення представництва української сторони.