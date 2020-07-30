Фото: Леонід Кравчук (РБК-Україна)

Кравчук заявив, що хоче пришвидшити мир на Донбасі

Перший президент України Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в ТКГ. Втім, остаточне рішення за президентом.

Про це він сказав у відеозверненні.

Він сказав, що вже багато чого бачив у своєму житті, але час для відпочинку не настав.

"Я прийняв рішення, якщо я зможу, а я хочу цього, щось зробити, щоб пришвидшити мир на Донбасі. Я буду це робити до останнього подиху. Тому я і погодився", - заявив він.

Кравчук заявив, що нормадська зустріч відбулась саме через наполегливість, систему і політичну волю скликати "четвірку".

"Робота, яка зараз ведеться для берлінської зустрічі - це також його постійна ініціатива. Тобто він реанімував, привів до життя "четвірку". Вона вже зовсім занепала. По друге, він не боїться приймати непопулярні рішення. І оце питання, він каже, так, важливо, що прийняли документ про "тишу", але хай її підпишуть голови "четвірки", - заявив він.

Додамо, Леонід Кравчук - це перший президент України після здобуття нею незалежності. Його президентство тривало з 5 грудня 1991 року по 19 липня 1994 року. У січні 2016 запропонував надати Криму державну автономію у складі України, а Донбасу - "особливий статус". Кравчуку 86 років.

Раніше повідомлялося, що серед претендентів на пост голови української делегації в ТКГ - Кравчук і віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Поки що тимчасово виконувати обов'язки голови української делегації в переговорах у Мінську буде Олексій Резніков, тому що він є першим заступником.

РБК-Україна писало, що другий президент України Леонід Кучма пішов з посади голови української делегації в Тристоронній контактній групі.