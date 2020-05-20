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Кучма просив виключити його з Контактної групи, - Зеленський

Новини » Політика     20.05.2020 - 11:36
Кучма просив виключити його з Контактної групи, - Зеленський
Фото: Леонід Кучма (РБК-Україна)

Кучма пропонував передати всі повноваження Рєзнікову

Голова української делегації в Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма просив зняти його з цієї посади. Кучма заявляв, що йому складно в ній працювати.

Про це на прес-конференції заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Кучма звертався з таким проханням після того, як було підвищено статус української делегації в Контактній групі.

"Зараз у нас є Резніков (Олексій Резніков, віце-прем'єр і заступник голови делегації в Мінську, - ред.), він уже на всіх засіданнях. І дійсно, Леонід Данилович говорив: "Давайте передамо всі мої повноваження пану Рєзнікову"", - зазначив Зеленський.

Він додав, що попросив Кучму залишитися в Контактній групі, поки Російська Федерація оновить склад своєї делегації, після чого він зможе прийняти рішення.

Нагадаємо, в червні 2019 року Зеленський повернув Леоніда Кучму до Контактної групи. Це другий захід Кучми до переговорної групи, українську сторону він представляв з червня 2014 року. За час його роботи були підписані мінські угоди.

У травні президент підвищив представницький статус української делегації в Мінську. До неї увійшли представники уряду і Верховної ради. Офіційний Київ розраховує, що цей крок дозволить прискорити врегулювання на Донбасі.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України Володимир ЗеленськийЛеонід КучмаКонтактная група
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