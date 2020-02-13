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Кабмін погодив кандидатуру нового голови Сумської ОДА

Новини » Політика     13.02.2020 - 14:20
Кабмін погодив кандидатуру нового голови Сумської ОДА
Фото: Дмитро Живицький (shostka.info)

Сумську ОДА очолить Дмитро Живицький

Кабінет міністрів України погодив кандидатуру Дмитра Живицького на посаду голови Сумської обласної державної адміністрації (ОДА). Про це РБК-Україна повідомили в Кабінеті міністрів.

В Кабміні повідомили, що на вчорашньому засіданні була затверджена кандидатура Живицького.

"Так, дійсно він був затверджений вчора. Вчора відбулося засідання", - повідомили в уряді.

На сьогодні Живицький займає пост заступник міністра розвитку громад і територій України. Згідно з його електронної декларації, володіє і користується декількома квартирами в Києві та Сумах. Має у власності два автомобілі - Skoda SUPERB та вантажівка OPEL KOMBO.

За минулий рік задекларував 584,7 тис. гривень заробітної плати в Сумській ОДА (за 8,5 місяців) і 252,3 тис. гривень зарплати в Міністерстві розвитку громад і територій (менше, ніж за 4 місяці).

Нагадаємо, восени 2019 року Кабмін погоджував на цей пост кандидатуру Інни Пащенко. Сумська область без голови ОДА з червня 2019 року. Тимчасово виконуючими обов'язки були Вадим Акперов та Ірина Купрейчик.

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