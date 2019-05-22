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Зеленський призначив Геруса представником президента в Кабміні

Новини » Політика    22.05.2019 - 10:18
Зеленський призначив Геруса представником президента в Кабміні
Фото: Андрій Герус (facebook com)

Зеленский представив Геруса як свого радника в питанні енергетики

Президент Володимир Зеленського призначив Андрія Геруса представником президента у Кабінеті міністрів України. Про це йдеться на сайті президента.

Зазначимо, раніше Зеленский представив Геруса як свого радника в питанні енергетики.

"Призначити Геруса Андрія Михайловича Представником Президента України у Кабінеті Міністрів України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора ввечері Володимир Зеленський своїм указом призначив главою адміністрації юриста Андрія Богдана. В даний час адвокат Андрій Богдан радником нового президента з юридичних питань.

Також президент призначив Сергія Шефіра своїм першим помічником. Шефір працював із Зеленським в одному кабінеті під час президентської кампанії, був присутній при важливих зустрічах з політиками, зокрема, з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Як повідомляло РБК-Україна, на консультаціях президент України Володимир Зеленський і лідери фракцій Верховної ради попередньо домовилися про проведення дострокових парламентських виборів 21 липня або 28 липня 2019 року.

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Новини України Володимир ЗеленськийКабінет Міністрів України
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