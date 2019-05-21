Данилюка розглядають на посаду секретаря РНБО - Богдан

Фото: Олександр Данилюк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Богдан вважає, що Данилюк фахівець, який зможе провести ряд необхідних реформ у сфері оборони і закупівель озброєння

Кандидатуру Олександра Данилюка розглядають на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Про це заявив глава Адміністрації президента України Андрій Богдан в ефірі "112"

Богдан вважає, що Данилюк фахівець, який зможе провести ряд необхідних реформ у сфері оборони і закупівель озброєння.

"Ми вважаємо, що Міністерство оборони, і відповідний законопроект вже працює на сьогоднішній день в Україні, РНБО повинні очолювати не професійні військові, там повинні бути менеджери з достатньою довірою західних партнерів, з рівнем знань саме матеріального забезпечення армії і проведення максимально якісних змін саме технічного, збройного забезпечення нашої армії", - сказав Андрій Богдан.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення головою адміністрації юриста Андрія Богдана. Цей указ я підписав 21 травня. В даний час адвокат Андрій Богдан є радником нового президента з юридичних питань.

Зазначимо, що Олександр Данилюк раніше обіймав посаду міністра фінансів України в уряді прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. В даний час він є радником Володимира Зеленського.