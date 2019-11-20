Зеленський про нардепів: вже пора міняти і цих

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський вважає, що країна "повинна бути свіжа"

Президент Володимир Зеленський вважає, що "вже пора міняти і цих" народних депутатів. Про це він сказав на зустрічі з школярами-учасниками форуму.

Зеленський зазначив, що країна "повинна бути свіжа".

"Країна повинна бути такою, якою є ви - свіжа... щось нове, щось дуже цікаве. Тому, будь ласка, Даша, підтягуйте таких, як ви до Верховної ради. Нікому не кажіть, але вже пора міняти і цих", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що може розпустити партію "Слуга народу" через рік, якщо вони почнуть їсти один одного".

Раніше РБК-Україна писало, що в разі розколу у фракції "Слуга народу" залишиться 100 осіб. Ядро фракції налічує приблизно сто чоловік. Це і списочники, і лояльні до президента мажоритарники, а також люди з умовної групи "кварталу", що орієнтується на ОП.

Крім того, повідомляється, що у фракції "Слуга народу" до 30 депутатів від олігарха Ігоря Коломойського.

Окрему групу всередині фракції "Слуга народу" хоче спроектувати чернівецький бізнесмен Ілля Павлюк, який працював з командою Володимира Зеленського під час президентської кампанії.