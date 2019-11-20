Зеленський про нардепів: вже пора міняти і цих

Зеленський вважає, що країна "повинна бути свіжа"
Президент Володимир Зеленський вважає, що "вже пора міняти і цих" народних депутатів. Про це він сказав на зустрічі з школярами-учасниками форуму.
Зеленський зазначив, що країна "повинна бути свіжа".
"Країна повинна бути такою, якою є ви - свіжа... щось нове, щось дуже цікаве. Тому, будь ласка, Даша, підтягуйте таких, як ви до Верховної ради. Нікому не кажіть, але вже пора міняти і цих", - сказав він.
Участь Президента України Володимира Зеленського та пані Олени Зеленської у Всеукраїнському форумі «Україна зростає разом зі мною».
Участь Президента України Володимира Зеленського та пані Олени Зеленської у Всеукраїнському форумі «Україна зростає разом зі мною».Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 19 листопада 2019 р.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що може розпустити партію "Слуга народу" через рік, якщо вони почнуть їсти один одного".
Раніше РБК-Україна писало, що в разі розколу у фракції "Слуга народу" залишиться 100 осіб. Ядро фракції налічує приблизно сто чоловік. Це і списочники, і лояльні до президента мажоритарники, а також люди з умовної групи "кварталу", що орієнтується на ОП.
Крім того, повідомляється, що у фракції "Слуга народу" до 30 депутатів від олігарха Ігоря Коломойського.
Окрему групу всередині фракції "Слуга народу" хоче спроектувати чернівецький бізнесмен Ілля Павлюк, який працював з командою Володимира Зеленського під час президентської кампанії.