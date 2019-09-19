У Раді назвали умову для призначення нової ЦВК у п'ятницю

Фото: Центральна виборча комісія (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава фракції "СН" Арахамія заявив, що наразі питання ЦВК не є пріоритетним для Ради

Питання призначення нової Центральної виборчої комісії можуть розглянути у п'ятницю, 20 вересня, якщо надійде подання від президента. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардеп наголосив, що до складу ЦВК подано окремих колишніх членів комісії. Проте фракція "СН" поки що не називає кандидатур.

"Завтра можливо (призначення складу ЦВК, - ред.). Немає подання (президента, - ред.). Завтра, можливо, буде. Давайте подання від президента отримаємо, тоді будемо говорити… Там є діючі члени ЦВК, які підтвердили свою політичну незаангажованість і професійність протягом виборчого процесу", - підкреслив Корнієнко.

У свою чергу голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що питання ЦВК на сьогоднішній день не є пріоритетним для Верховної ради.

"Пріоритети змінюються. Наразі працює Кабмін, який напрацьовує план дій уряду. Ми повинні як законодавчий орган надати їм можливість працювати та втілювати ці плани в життя. Тому для нас це більший пріоритет, ніж якийсь там ЦВК. ЦВК стосується перевиборів. Коли ці перевибори? Не завтра", - пояснив Арахамія.

Нагадаємо, раніше Арахамія заявив, що членів нового Центрвиборчкому обиратимуть за квотним принципом. Так, у майбутній склад ЦВК будуть обрані 17 членів.

Як писало РБК-Україна з посиланням на свої джерела, на посаду голови Центральної виборчої комісії розглядають три кандидатури - Аліну Загоруйко, Вадима Галайчука і Сергія Кальченка.

Додамо також, Зеленський може запропонувати Верховній раді кандидатури до нового складу Центральної виборчої комісії вже на цьому пленарному тижні.

Підкреслимо, 13 вересня Рада схвалила розпуск ЦВК, за це рішення проголосував 341 депутат при 300 мінімально необхідних.