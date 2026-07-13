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Зеленский наградил Макрона одной из самых высоких госнаград Украины

18:34 13.07.2026 Пн
2 мин
Глава государства назвал лидера Франции "настоящим другом" Украины
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский наградил Макрона одной из самых высоких госнаград Украины Фото: Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (Getty Images)
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Французский лидер Эммануэль Макрон награжден одной из самых высоких государственных наград Украины - орденом Свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Отношения наших стран достигли действительно стратегического уровня, и во многом именно благодаря личным усилиям президента Макрона. Сегодня я поблагодарил Эммануэля за помощь и поддержку в течение этих лет и отметил господина президента, настоящего друга Украины, орденом Свободы", - подчеркнул глава государства.

Зеленский рассказал подробности встречи с президентом Франции. По его словам, обсуждались приоритеты перед заседанием "Антибаллистической коалиции" и "Коалиции желающих", а также сотрудничество между двумя странами.

"Мы подробно говорили о ситуации на фронте и потребностях Украины для защиты людей от российских атак. Важно усиливать Украину, укреплять наше ПВО и ускорять нашу европейскую антибаллистику. Во Франции есть именно те возможности и сильные технологии, которые нужны, чтобы помочь", - говорится в заявлении президента.

Орден Свободы - это одна из самых высоких государственных наград Украины, установленная в 2008 году для отличия выдающихся заслуг в утверждении суверенитета, независимости и демократического развития государства, а также за отстаивание конституционных прав человека.

Напомним, в Париже в канун Дня взятия Бастилии состоится масштабная встреча лидеров "Коалиции желающих". Ее участники сосредоточятся на усилении противовоздушной обороны Украины.

В частности, будет обсуждено создание комплексной системы противоракетной обороны, а также детали плана США по лицензированному производству ракет для ЗРК Patriot непосредственно в Украине.

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