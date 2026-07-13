Зеленський нагородив Макрона однією з найвищих держнагород України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Відносини наших країн досягли дійсно стратегічного рівня, і багато в чому саме завдяки особистим зусиллям президента Макрона. Сьогодні я подякував Еммануелю за допомогу та підтримку протягом цих років та відзначив пана президента, справжнього друга України, орденом Свободи", - наголосив глава держави.

Зеленський розповів подробиці щодо зустрічі з президентом Франції. За його словами, обговорювались пріоритети перед засіданням "Антибалістичної коаліції" та "Коаліції охочих", а також співпраця між двома країнами.

"Ми детально говорили про ситуацію на фронті та потреби України для захисту людей від російських атак. Важливо посилювати Україну, зміцнювати наше ППО і прискорювати нашу європейську антибалістику. У Франції є саме ті спроможності та сильні технології, які потрібні, щоб допомогти", - йдеться у заяві президента.

Орден Свободи - це одна з найвищих державних нагород України, встановлена у 2008 році для відзначення видатних заслуг в утвердженні суверенітету, незалежності та демократичного розвитку держави, а також за відстоювання конституційних прав людини.