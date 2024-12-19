Зеленский о возможности мобилизации с 18 лет: без оружия возраст не имеет значения

"Относительно (снижения мобилизационного - ред.) возраста. Скажите пожалуйста, если человек стоит перед вами без оружия, то какая разница - 20 лет этому человеку или 30. Никакой разницы. Партнеры обращают внимание на физические возможности того или иного военного. А мы обращаем внимание, что у нас голые бригады есть", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что Украина обсуждала с партнерами тренировки минимум 12 украинских бригад на их территории. Такую инициативу должны были начать США и европейские коллеги. Они должны были распределить между собой, где проходит обучение та или другая бригада.

"А сегодня есть одна бригада, которую мы тренировали во Франции, и одна, которая тренируется в Германии. Если из этого блока у нас есть две бригады, то мы говорим здесь об оружии, а не о людях. Недостаточно оружия, а не людей. Безусловно, людей тоже недостаточно, но важно комплектование бригад", - уточнил Зеленский.