В США давят на Зеленского в вопросе мобилизации мужчин с 18 лет, но он против, - ОП
Американские чиновники пытаются добиться от президента Украины Владимира Зеленского решения по мобилизации с 18 лет. Но он не поддается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Украины Сергея Лещенко в Telegram.
"Если эта информация всплыла на поверхность, могу подтвердить: американские политики обеих партий давят на президента Зеленского в вопросе, почему в Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет", - написал Лещенко.
По его словам, аргумент американских чиновников состоит в том, что на войну США с Вьетнамом забирали мужчин с 19 лет. Поэтому американцы намекают, что одного только западного оружия недостаточно и нужна мобилизация с 18 лет.
"Президент Зеленский не продавился, и продолжает убеждать политиков из обеих партий давать оружие без смены призывного возраста", - добавил советник руководителя ОП.
Мобилизация в Украине
Напомним, в Украине только этой весной снизили призывной возраст с 27 до 25 лет. В 2023 году Верховная Рада приняла соответствующий законопроект, но его долгое время не подписывал президент Украины Владимир Зеленский.
Таким образом, в Украине на войну могут призвать мужчин с 25 лет.
Но стоит заметить, что мобилизации также подлежат те мужчины в возрасте до 25 лет, которые отслужили срочную службу или проходили военную кафедру и являются офицерами запаса.
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