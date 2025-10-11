"Спрашивал о Киеве после обстрелов". Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского вечером 11 октября.

По словам Зеленского, 11 октября прошел ряд разговоров с партнерами Украины. Главные темы - это вопросы помощи в восстановлении энергетики и усиление противовоздушной обороны, новые системы и боеприпасы к ним.

Главным стал разговор с Трампом, также посвященный вопросам энергетики и ПВО. Трамп спрашивал, какова ситуация со светом в Киеве и других городах Украины, где россияне устроили теракты на энергетических объектах.

Украина рассчитывает, что США и партнеры продолжат усиление давления на Россию, чтобы мирное население Украины было защищено, а страна была способна выстоять против российской агрессии. Зеленский сделал небольшой анонс, отметив, что США рассматривают возможности усилить сотрудничество с Украиной.

"Мир видит, что делает Россия и как она пытается воспользоваться тем, что лидеры мира сосредоточены на попытке завершить войну на Ближнем Востоке... К сожалению, Россия - это такой террорист, который ищет любую возможность ударить сильнее, особенно тогда, когда внимание мира на другом, даже тогда, когда уже очевидно, что именно они там, в России, остаются единственным, буквально последним источником полномасштабной войны", - резюмировал президент.

Ситуация с энергетикой

Зеленский также поблагодарил украинских энергетиков, которые восстанавливают поставки электричества в украинские города после российских терактов.

"Много сделано в Киеве, на Киевщине, в восточных областях. Из-за российских обстрелов значительно затруднено восстановление в Харьковской, Донецкой, Сумской областях", - отметил президент.

Зеленский также напомнил, что в ночь на 11 октября оккупанты атаковали дронами энергетику в Одессе. Большинство беспилотников удалось сбить. Но были и попадания.

"Значительную часть дронов удалось нам сбить. Но, к сожалению, не все. Были поражения энергетики в Одессе. Делается все максимально для ремонта, для восстановления энергоснабжения", - заверил он.