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Зеленский о митингах из-за Федорова: люди делают то, что хотят

14:56 16.07.2026 Чт
1 мин
Президент дал украинцам публичное обещание на фоне протестов
aimg Юлия Капитонова
Зеленский о митингах из-за Федорова: люди делают то, что хотят Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
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Украинский народ имеет полное право на выражение своего мнения и несогласие с решениями власти.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Глава государства впервые отреагировал на протесты украинцев из-за отставки министра обороны Михаила Федорова.

Зеленский заверил, что знает о настроениях в стране и принимает их во внимание.

"Я понимаю, слышу и реагирую на то, что говорит общество. Мы боремся за свободу и демократию. Люди делают то, что хотят. Хотели выйти - и правильно", - заявил президент.

Зеленский публично пообещал, что Федоров останется членом его команды, однако детали раскрывать не захотел.

"Федоров останется в моей команде, однако о его точной роли будет объявлено позже", - добавил глава государства.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Федоров предлагал Зеленскому заменить Сырского и Гнатова. Министр уже объяснил, почему добивался столь масштабных изменений.

Также мы писали, какую должность президент предлагал действующему главе МО.

Более того, стало известно, что ЕС ждет от Зеленского объяснений по отставке Федорова.

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