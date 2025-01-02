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Зеленский о миротворческой инициативе Франции: не должно быть заменой НАТО

Украина, Четверг 02 января 2025 21:47
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Зеленский о миротворческой инициативе Франции: не должно быть заменой НАТО Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина поддерживает инициативу Франции по размещению миротворцев. Однако такая миссия должна быть частью пути в НАТО.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Зеленский заявил, что поддерживает инициативу размещения европейских миротворческих сил, но подчеркнул необходимость привлечения более широкой коалиции.

"Одной Франции недостаточно. Мы не хотели бы, чтобы это была одна или две страны, когда дойдет до этой инициативы. Это точно должно быть на пути к НАТО", - сказал Зеленский.

По его словам, юридическое исключение Украины из возможности вступления в НАТО было бы очень опасным.

"Юридически мы никогда не признаем оккупацию. Мы не имеем права это сделать. Так же нельзя юридически признавать, что мы не будем в НАТО, потому что тогда мы никогда не будем там. Это очень опасно", - подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что идея миротворческой миссии была обсуждена во время встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

Он добавил, что Трамп положительно отнесся к этой инициативе, но остался вопрос, присоединятся ли к миссии США.

Президент обратил внимание на то, что небольшой контингент миротворцев не будет эффективным.

"Если говорим о серьезном контингенте... Например, об Одесском регионе, например, о Франции, то они должны говорить не просто о контингенте, но и о флоте. Как воздушный, так и морской. То есть такое присутствие это не о количестве людей, но и технологии, корабли, самолеты и т.д.", - отметил он.

Зеленский также подчеркнул, что, по его мнению, и Британия и ряд других стран поддержат идею миротворцев, но некоторые государства воздерживаются от публичных заявлений из-за страха влияния России.

Миротворцы в Украине

Отметим, что идею о размещении миротворческих войск в Украине впервые публично озвучил президент Франции. Президент Украины Зеленский даже призвал западных партнеров поддержать инициативу Парижа.

Некоторые эксперты считают, что предложение Макрона может быть связано со стремлением президента США Дональда Трампа переложить ответственность за ситуацию в Украине на европейские страны.

Подробнее читайте в материале"Запад введет войска в Украину? Поможет ли иностранный контингент закончить войну с РФ".

Заметим, что министр обороны Германии Борис Писториус ранее отмечал, что участие немецкого контингента в миротворческой миссии в Украине пока исключено, пока идет война.

В то же время, по данным Reuters, обсуждение идеи миротворцев в Украине находится на ранней стадии, но уже есть предположение, что численность сил могла бы составлять от 40 до 100 тысяч человек.

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