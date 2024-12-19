Зеленский призвал страны ЕС присоединиться к инициативе Франции по миротворцам

"Для Европы также важно сделать значительный вклад в обеспечение безопасности. Мы поддерживаем инициативу Франции относительно военного контингента в Украине в рамках этих гарантий и призываем других партнеров присоединиться к этим усилиям, это поможет положить конец войне", - заявил президент.

Не "искусственная история"

Как отметил президент, отправка миротворцев может быть частью гарантий безопасности для Украины. В то же время подчеркнул, что лучшей гарантией для страны является вступление в Организацию Североатлантического договора (НАТО). Однако, пока Украина не стала членом организации, рассматриваются и другие возможные варианты.

"Вопрос в том, чтобы это не была "искусственная история". Нужны действенные механизмы. Если мы говорим о контингенте, то сколько, что они будут делать, если будет агрессия со стороны РФ, много всего. Мы дискутируем на эту тему. Важно, что мы начали поднимать вот такие вопросы", - добавил он.

Вопрос отправки иностранных войск в Украину

Тема возможного привлечения миротворцев из стран Запада для поддержки Украины остается предметом обсуждений. Инициатором этой идеи выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Предложение вызвало активные дискуссии среди стран, которые поддерживают Киев, но пока конкретных решений принято не было. Некоторые государства, в частности Латвия, Канада, Эстония и Литва, заявили о готовности рассмотреть такую инициативу.

Италия выразила более сдержанную позицию. Там подчеркнули, что участие итальянских военных возможно только после завершения активных боевых действий в Украине. Кроме этого, итальянские власти подчеркнули важность предоставления надежных гарантий безопасности для Киева.

Тем временем Reuters узнало, сколько военных может отправить Запад.