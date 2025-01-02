Зеленський про миротворчу ініціативу Франції: не має бути заміною НАТО
Україна підтримує ініціативу Франції щодо розміщення миротворців. Проте така місія має бути частиною шляху до НАТО.
Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
Зеленський заявив, що підтримує ініціативу розміщення європейських миротворчих сил, але наголосив на необхідності залучення ширшої коаліції.
"Однієї Франції недостатньо. Ми не хотіли б, щоб це була одна чи дві країни, коли дійде до цієї ініціативи. Це точно має бути на шляху до НАТО", - сказав Зеленський.
За його словами, юридичне виключення України з можливості вступу до НАТО було б дуже небезпечним.
"Юридично ми ніколи не визнаємо окупацію. Ми не маємо права це зробити. Так само не можна юридично визнавати, що ми не будемо в НАТО, бо тоді ми ніколи не будемо там. Це дуже небезпечно", - підкреслив президент.
Зеленський також зазначив, що ідея миротворчої місії була обговорена під час зустрічей з президентом Франції Еммануелем Макроном і новообраним президентом США Дональдом Трампом.
Він додав, що Трамп позитивно поставився до цієї ініціативи, але залишилося питання, чи долучаться до місії США.
Президент звернув увагу на те, що невеликий контингент миротворців не буде ефективним.
"Якщо говоримо про серйозний контингент... Наприклад, про Одеський регіон, наприклад, про Францію, то вони повинні говорити не просто про контингент, але й про флот. Як повітряний, так і морський. Тобто така присутність це не про кількість людей, але й технології, кораблі, літаки тощо", - зазначив він.
Зеленський також підкреслив, що, на його думку, і Британія і низка інших країн підтримають ідею миротворців, але деякі держави утримуються від публічних заяв через страх впливу Росії.
Миротворці в Україні
Зазначимо, що ідею про розміщення миротворчих військ в Україні вперше публічно озвучив президент Франції. Президент України Зеленський навіть закликав західних партнерів підтримати ініціативу Парижа.
Деякі експерти вважають, що пропозиція Макрона може бути пов’язана з прагненням президента США Дональда Трампа перекласти відповідальність за ситуацію в Україні на європейські країни.
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Зауважимо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше зазначав, що участь німецького контингенту в миротворчій місії в Україні поки що виключена, допоки триває війна.
Водночас, за даними Reuters, обговорення ідеї миротворців в Україні перебуває на ранній стадії, але вже є припущення, що чисельність сил могла б становити від 40 до 100 тисяч осіб.
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