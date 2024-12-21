Писториус сделал новое заявление о направлении немецких миротворцев в Украину

Министр обороны Германии Борис Писториус категорически высказался относительно миротворцев в Украине. Пока война продолжается, их контингента в стране не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

"Но пока война (в Украине, - ред) не закончится, на украинской земле не будет немецких солдат", - констатировал министр.

По его словам, как крупнейшая страна НАТО в Европе и крупнейшая экономика в Европе, "Германия не могла стоять в стороне и оставаться в стороне".

Вопрос немецких миротворцев в Украине

Направление миротворцев в Украину в последнее время обсуждается с еще большей активностью. При этом в Германии по этому поводу высказываются не впервые.

Буквально днем ранее, 20 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что разговоры о возможности размещения в Украине в будущем европейского миротворческого контингента пока являются преждевременными.

При этом позиция Шольца совпадает с озвученной Писториусом. До этого Шольц заявлял, что направление немецких миротворцев невозможно, пока в Украине идет война.

В то же время Писториус не исключает возможность участия Германии в миротворческих силах для Украины в долгосрочной перспективе, как один из послевоенных сценариев для Украины.

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