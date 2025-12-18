Зеленский о мирном плане: есть прогресс в нашем диалоге с американской стороной

У Украины есть прогресс в переговорах с Соединенными Штатами Америки по мирному плану.
Об этом сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с медиа в Брюсселе.
"Есть прогресс в нашем диалоге с американской стороной. Те или иные пункты наши и (США - ред.) общаются с российской стороной. Поэтому пока что фидбека на последний наш прогресс у меня нет, не могу вам сказать, что есть, а чего нет. Но в ближайшие дни точно скажем", - сказал Зеленский.
По мнению президента, частота встреч украинской и американской делегаций - это также прогресс.
"Пока что я это так воспринимаю. Возможно, здесь больше оптимизма, чем реализма, но у нас такие реалии. Мы живем тем, что мы боремся за себя и считаем, что нам все удастся", - отметил глава государства.
Напомним, в прошлом месяце администрация Белого Дома предложила мирный план по завершению войны в Украине.
Хотя сначала в документе было 28 пунктов, большинство из которых не отвечала интересам Украины, а наоборот, поддерживала интересы россиян.
Сейчас план имеет другой вид, количество пунктов сократили до 20.
Сейчас мирный план США предусматривает рамочное соглашение, гарантии безопасности и документ по восстановлению послевоенной Украины.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план планируется разбить на 5 документов и как только Киев будет максимально близок к заключению соглашения с РФ, тогда глава государства встретится с американским лидером Дональдом Трампом.
На днях украинские и американские чиновники встретились в Берлине. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, который участвовал в обсуждениях, рассказал, что был достигнут "значительный прогресс".
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Берлине обратил внимание, что позиции Киева и Вашингтона по вопросу территорий все еще расходятся.
В то же время Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника написало о том, что на выходных в Майами должен состояться новый раунд переговоров Украины и США. Ожидается, что в обсуждениях будут участвовать военные.
Также СМИ сообщали, что американские и российские чиновники в эти выходные могут встретиться в Майами, чтобы обсудить возможность завершения войны РФ против Украины.