Зеленский о мирном плане: есть прогресс в нашем диалоге с американской стороной

Переговоры Украины и США

Напомним, в прошлом месяце администрация Белого Дома предложила мирный план по завершению войны в Украине.

Хотя сначала в документе было 28 пунктов, большинство из которых не отвечала интересам Украины, а наоборот, поддерживала интересы россиян.

Сейчас план имеет другой вид, количество пунктов сократили до 20.

Сейчас мирный план США предусматривает рамочное соглашение, гарантии безопасности и документ по восстановлению послевоенной Украины.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план планируется разбить на 5 документов и как только Киев будет максимально близок к заключению соглашения с РФ, тогда глава государства встретится с американским лидером Дональдом Трампом.

На днях украинские и американские чиновники встретились в Берлине. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, который участвовал в обсуждениях, рассказал, что был достигнут "значительный прогресс".

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Берлине обратил внимание, что позиции Киева и Вашингтона по вопросу территорий все еще расходятся.

В то же время Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника написало о том, что на выходных в Майами должен состояться новый раунд переговоров Украины и США. Ожидается, что в обсуждениях будут участвовать военные.

Также СМИ сообщали, что американские и российские чиновники в эти выходные могут встретиться в Майами, чтобы обсудить возможность завершения войны РФ против Украины.