Зеленский о мирных переговорах: Россия тормозит и пытается тратить время зря

Разговор с Карни

Глава украинского государства рассказал, что провел телефонный разговор с премьером Канады Марком Карни. Он проинформировал главу канадского правительства о дипломатической работе с США и о первых документах, которые "можно сказать готовы".

По словам Зеленского, в ближайшее время "многое может быть сделано" как на двустороннем уровне между Украиной и США, так и с "коалицией решительных".

"Важно, чтобы мы все вместе и конструктивно придавали Украине защиту жизни, силы - нашим фронтовым позициям и эффективности - переговорному процессу. Сегодня именно Россия является стороной, которая тормозит и пытается тратить время впустую", - добавил он.

Разговор с Рютте

Также Зеленский поговорил с генсеком НАТО Марком Рютте. По его словам, были скоординированы позиции перед встречей во Флориде.

"Мы должны быть максимально продуктивными в эти дни, как всегда. Украина никогда не была и не будет препятствием миру. И будем работать в дальнейшем оперативно, чтобы все необходимые документы были подготовлены как можно быстрее", - добавил президент.

Он уточнил, что отдельно обсуждалась совместная работа с Рютте для гарантирования безопасности и наработки согласованных позиций Европы.