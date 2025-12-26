RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский о мирных переговорах: Россия тормозит и пытается тратить время зря

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Офис президента Украины)
Автор: Иван Носальский

В ближайшие дни Украина и США могут достигнуть прогресса в мирных переговорах. Но Россия тормозит дипломатию и пытается тратить время зря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Разговор с Карни

Глава украинского государства рассказал, что провел телефонный разговор с премьером Канады Марком Карни. Он проинформировал главу канадского правительства о дипломатической работе с США и о первых документах, которые "можно сказать готовы".

По словам Зеленского, в ближайшее время "многое может быть сделано" как на двустороннем уровне между Украиной и США, так и с "коалицией решительных". 

"Важно, чтобы мы все вместе и конструктивно придавали Украине защиту жизни, силы - нашим фронтовым позициям и эффективности - переговорному процессу. Сегодня именно Россия является стороной, которая тормозит и пытается тратить время впустую", - добавил он. 

Разговор с Рютте

Также Зеленский поговорил с генсеком НАТО Марком Рютте. По его словам, были скоординированы позиции перед встречей во Флориде. 

"Мы должны быть максимально продуктивными в эти дни, как всегда. Украина никогда не была и не будет препятствием миру. И будем работать в дальнейшем оперативно, чтобы все необходимые документы были подготовлены как можно быстрее", - добавил президент. 

Он уточнил, что отдельно обсуждалась совместная работа с Рютте для гарантирования безопасности и наработки согласованных позиций Европы. 

Что говорят в РФ о переговорах

Напомним, вчера, 25 декабря, представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что в переговорном процессе с США есть "медленный прогресс".

При этом сегодня, 26 декабря, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков рассказал о том, что США и Россия "приблизились к решению" для завершения войны в Украине. В то же время он нафантазировал, что мирный план Украины отличается от того, который предлагают США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийНАТОРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКанадаМарк РюттеМирные переговорыВойна в Украине