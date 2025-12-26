Зеленський про мирні переговори: Росія гальмує і намагається витрачати час даремно

Розмова з Карні

Глава української держави розповів, що провів телефонну розмову з прем'єром Канади Марком Карні. Він поінформував главу канадського уряду про дипломатичну роботу зі США та про перші документи, які "можна сказати готові".

За словами Зеленського, найближчим часом "багато чого може бути зроблено" як на двосторонньому рівні між Україною та США, так і з "коаліцією рішучих".

"Важливо, щоб ми всі разом і конструктивно надавали Україні захист життя, сили - нашим фронтовим позиціям і ефективності - переговорному процесу. Сьогодні саме Росія є стороною, яка гальмує і намагається витрачати час даремно", - додав він.

Розмова з Рютте

Також Зеленський поговорив із генсеком НАТО Марком Рютте. За його словами, були скоординовані позиції перед зустріччю у Флориді.

"Ми маємо бути максимально продуктивними в ці дні, як завжди. Україна ніколи не була і не буде перешкодою миру. І працюватимемо надалі оперативно, щоб усі необхідні документи були підготовлені якнайшвидше", - додав президент.

Він уточнив, що окремо було обговорено спільну роботу з Рютте для гарантування безпеки та напрацювання узгоджених позицій Європи.