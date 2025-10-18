ua en ru
Сб, 18 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Зеленский: Мы не обсуждали с Трампом ответы на удары по энергетике Украины

США, Суббота 18 октября 2025 00:10
UA EN RU
Зеленский: Мы не обсуждали с Трампом ответы на удары по энергетике Украины Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что во время его разговора с президентом США Дональдом Трампом ответ на обстрелы энергетики Украины не обсуждался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы не говорили о наших ответах на воздушные удары по энергетике Украины. Мы об этом не говорили", - подчеркнул Зеленский.

В то же время он заявил, что Украина за годы войны стала достаточно сильной, однако не может бороться своими ПВО против баллистических ракет, которых энергетика страны не выдерживает.

"На это нужно давление. Я считаю, что пакет соответствующего оружия - это давление. Для того, чтобы проводить некоторые операции по военным целям, вам нужна совокупность факторов. Прежде всего это использование вместе и дронов, и некоторых других видов оружия", - сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что Украине "кое-чего не хватает", и добавил, что "свои инструменты появляются", но время играет не на стороне людей.

Встреча в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский 17 октября встретился с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме.

На брифинге Зеленский предложил Трампу "тысячи дронов" в обмен на ракеты "Томагавк".

После этого состоялась двусторонняя встреча Зеленского с Трампом.

Зеленский находился в Белом доме примерно два с половиной часа - значительно дольше, чем планировалось.

Накануне Трамп сделал неоднозначное заявление о дальнобойных ракетах "Томагавк". Он сообщил, что у Соединенных Штатов много этих ракет, однако они нужны самой стране.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине Встреча Зеленского и Трампа
Новости
Трамп и Зеленский встретились в Белом доме: все, что известно на сейчас
Трамп и Зеленский встретились в Белом доме: все, что известно на сейчас
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов