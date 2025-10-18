Зеленский: Мы не обсуждали с Трампом ответы на удары по энергетике Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что во время его разговора с президентом США Дональдом Трампом ответ на обстрелы энергетики Украины не обсуждался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы не говорили о наших ответах на воздушные удары по энергетике Украины. Мы об этом не говорили", - подчеркнул Зеленский.

В то же время он заявил, что Украина за годы войны стала достаточно сильной, однако не может бороться своими ПВО против баллистических ракет, которых энергетика страны не выдерживает.

"На это нужно давление. Я считаю, что пакет соответствующего оружия - это давление. Для того, чтобы проводить некоторые операции по военным целям, вам нужна совокупность факторов. Прежде всего это использование вместе и дронов, и некоторых других видов оружия", - сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что Украине "кое-чего не хватает", и добавил, что "свои инструменты появляются", но время играет не на стороне людей.