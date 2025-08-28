Зеленский: мы готовы к встрече с Путиным, но Россия лишь выдвигает новые условия

Глава украинского государства рассказал, что он провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Президент поблагодарил генсека за важные слова сочувствия и солидарность с украинскими семьями, которые потеряли своих родных в результате удара РФ в ночь на 28 августа.

В ходе звонка Зеленский и Гутерриш обсудили шаги, которые необходимо сделать для того, чтобы прекратить убийства людей в войне.

"Украина готова ко встрече на уровне лидеров. Только в таком формате можно обсудить все важные вопросы. Впрочем, Россия в ответ лишь выдвигает новые условия и продолжает свою агрессию", - добавил президент.

Зеленский уточнил, что генсек ООН также придерживается позиции о необходимости прекращения огня как первого шага к реальному миру.

Также стороны обсудили подготовку к 80-й сессии Генассамблеи ООН, на полях которой Украина планирует важные мероприятия.