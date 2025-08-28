RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский: мы готовы к встрече с Путиным, но Россия лишь выдвигает новые условия

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина готова к встрече с Россией на уровне лидеров. Но Москва пока продолжает свою агрессию и выдвигает новые условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава украинского государства рассказал, что он провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Президент поблагодарил генсека за важные слова сочувствия и солидарность с украинскими семьями, которые потеряли своих родных в результате удара РФ в ночь на 28 августа. 

В ходе звонка Зеленский и Гутерриш обсудили шаги, которые необходимо сделать для того, чтобы прекратить убийства людей в войне. 

"Украина готова ко встрече на уровне лидеров. Только в таком формате можно обсудить все важные вопросы. Впрочем, Россия в ответ лишь выдвигает новые условия и продолжает свою агрессию", - добавил президент. 

Зеленский уточнил, что генсек ООН также придерживается позиции о необходимости прекращения огня как первого шага к реальному миру. 

Также стороны обсудили подготовку к 80-й сессии Генассамблеи ООН, на полях которой Украина планирует важные мероприятия. 

Встреча Зеленского и Путина

Напомним, 15 августа президент США Дональд Трамп встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Американский лидер подчеркивал, что одна из его целей - организовать трехстороннюю встречу, участие в которой также примет президент Украины Владимир Зеленский.

Уже на этой неделе Трамп признал, что Путин не хочет встречаться с Зеленским, поскольку тот ему "не нравится".

При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Путин готов ко встрече с Зеленским, но только если все вопросы, которые должны будут обсудить лидеры, будут "хорошо проработаны".

