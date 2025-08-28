Зеленський: ми готові до зустрічі з Путіним, але Росія лише висуває нові умови

Україна готова до зустрічі з Росією на рівні лідерів. Але Москва поки що продовжує свою агресію і висуває нові умови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.
Голова української держави розповів, що він провів телефонну розмову з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. Президент подякував генсеку за важливі слова співчуття і солідарність з українськими сім'ями, які втратили своїх рідних внаслідок удару РФ у ніч на 28 серпня.
Під час дзвінка Зеленський і Гутерреш обговорили кроки, які необхідно зробити для того, щоб припинити вбивства людей у війні.
"Україна готова до зустрічі на рівні лідерів. Тільки в такому форматі можна обговорити всі важливі питання. Утім, Росія у відповідь лише висуває нові умови та продовжує свою агресію", - додав президент.
Зеленський уточнив, що генсек ООН також дотримується позиції про необхідність припинення вогню як першого кроку до реального миру.
Також сторони обговорили підготовку до 80-ї сесії Генасамблеї ООН, на полях якої Україна планує важливі заходи.
Нагадаємо, 15 серпня президент США Дональд Трамп зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер підкреслював, що одна з його цілей - організувати тристоронню зустріч, участь у якій також візьме президент України Володимир Зеленський.
Уже цього тижня Трамп визнав, що Путін не хоче зустрічатися із Зеленським, оскільки той йому "не подобається".
Водночас міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським, але тільки якщо всі питання, які мають обговорити лідери, будуть "добре опрацьовані".