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Росія назвала дату переговорів радників "нормандської четвірки"

Новость на русском → Москва, Четвер 08 квітня 2021 15:36
Росія назвала дату переговорів радників "нормандської четвірки" Фото Дмитро Козак (kremlin ru1)
Автор: Анастасія Рокитна

Чергові переговори радників у нормандському форматі відбудуться 19 квітня. Таку дату назвала російська сторона.

Про це заявив на прес-конференції заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

За його словами, РФ та Німеччина сьогодні обговорили продовження контактів.

"Подивимося, я думаю, найближчим часом буде ще якась ініціатива, такі переговори вже були ініційовані... на 19 квітня у нас в нормандському форматі ініційовані переговори. Подивимося, як зміниться ситуація після цього обміну думками на вищому рівні", - повідомив він.

Раніше в українській делегації в ТКГ повідомили, що нормандський саміт планується на квітень, однак ніяких підтверджень цієї інформації не було.

Нагадаємо, сьогодні президент Російської Федерації Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили Донбас і нормандську зустріч.

Також повідомлялося, що Росія хоче змінити принцип організації засідань "нормандської четвірки".

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