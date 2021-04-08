Росія назвала дату переговорів радників "нормандської четвірки"

Про це заявив на прес-конференції заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

За його словами, РФ та Німеччина сьогодні обговорили продовження контактів.

"Подивимося, я думаю, найближчим часом буде ще якась ініціатива, такі переговори вже були ініційовані... на 19 квітня у нас в нормандському форматі ініційовані переговори. Подивимося, як зміниться ситуація після цього обміну думками на вищому рівні", - повідомив він.

Раніше в українській делегації в ТКГ повідомили, що нормандський саміт планується на квітень, однак ніяких підтверджень цієї інформації не було.